Sénégal: Panne de l'appareil de radiothérapie - Les députés présenteront un rapport au président Macky Sall

La panne de cet appareil a été abordée au Conseil des ministres du mercredi 1er février 2017. A ce sujet, le chef de l'Etat a demandé au gouvernement de prendre d'urgence toutes les dispositions requises pour le renouvellement, dans les meilleurs délais, de l'appareil de radiothérapie de l'hôpital Aristide Le Dantec. Macky Sall attend aussi du gouvernement des propositions de mise en place d'un programme prioritaire de modernisation des Services d'accueil et d'urgence (Sau) des hôpitaux. « Il convient, dans ce cadre, d'accorder une attention particulière à l'équipement et au fonctionnement adéquats des services de réanimation dans les structures sanitaires afin d'accroître la qualité des soins », lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres publié dans « Le Soleil » du jeudi 2 février 2017.

Les députés vont recueillir des informations auprès des techniciens qui feront une radioscopie de l'appareil pour apporter des éclairages sur les circonstances de sa panne. C'est sur la base des renseignements qui seront fournis par les praticiens que les députés rédigeront un rapport. Celui-ci sera présenté au président de la République, Macky Sall. « Cette mission est très importante parce que les techniciens feront un diagnostic, et nous aurons ainsi plus d'éclairages sur ce qui s'est réellement passé. Au sortir de notre mission, nous allons donner un rapport au président de la République », a rapporté M. Mbaye.

