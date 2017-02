Congo-Kinshasa: Violation du moratoire sur les forêts congolaises - Greenpeace accuse

Les deux Français d'origine congolaise, Frédéric Boyenga et Pablo Diumbu Ndjeka, sont… Plus »

Afin de s'assurer que l'argent des bailleurs de fonds internationaux n'est pas gaspillé et détourné des objectifs fixés, Greenpeace sollicite du CAFI que soient suspendues toutes les actions de décaissement en faveur de la RDC. Ce qui pourra permettre de faire la lumière sur les violations répétitives et impunies du moratoire de 2002, et la mise en place des mécanismes de contrôles adéquats.

Dans un rapport rendu public le mercredi 1er février, Greenpeace Afrique accuse la République démocratique du Congo (RDC) d'avoir violé de nouveau son propre moratoire. Le rapport révèle qu'en septembre 2016, près de 400 milles hectares des forêts dans les provinces de la Tshopo et de la Mongala dans l'ancien Equateur, ont été attribuée irrégulièrement à Faustin Lokinda, Président du Conseil d'administration du groupe « Les Bâtisseurs du Congo » (GBC). Est également accusé par Greenpeace, un conseiller du chef de l'Etat Joseph Kabila, en charge de l'agriculture et du développement rural ainsi que Jacques Mokako Nzek, Député national.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.