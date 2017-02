Congo-Kinshasa: Point de mire - Du plomb dans l'aile

analyse

L'accord de transition des acteurs politiques de la Rdc, obtenu après trois semaines de tractations tendues, facilitées par l'Eglise catholique, en fin d'année écoulée, risque de prendre du plomb dans l'aile avec le décès d'Etienne Tshisekedi, le poids lourd de l'opposition.

Le plus difficile avait été obtenu avec le départ programmé du président Joseph Kabila, en fin d'année, et la désignation d'un Premier ministre issu des rangs de l'opposition. Autant dire que toutes les conditions étaient réunies pour un changement de régime pacifique et l'élection d'un président plus consensuel et plus légitime. Plus d'un mois après la signature de l'accord, le pouvoir ne semblait pas pressé de passer aux modalités pratiques de sa mise en œuvre concernant en particulier celles sur la distribution des postes de responsabilités au gouvernement.

Etienne Tshisekedi est un incontournable de la politique congolaise depuis les indépendances et a été un fidèle compagnon de route du dictateur Mobutu qui avait, dans des conditions certes sanglantes, réussi à mettre fin à la guerre civile congolaise des lendemains d'indépendance. Tshisekedi n'hésite pas à apporter son soutien au coup d'Etat et accepte d'entrer dans le collège des commissaires généraux mis en place et devient ministre de l'Intérieur, puis de la Justice. Il rédige, avec Mobutu, le texte fondateur du Mouvement populaire de la révolution (Mpr), le futur parti unique dont il devient premier secrétaire.

Face aux dérives répétées du président, il prend ses distances à partir des années 80 et signe, avec douze députés, une lettre ouverte contre le régime de plus en solitaire et autoritaire de Mobutu. Opposant farouche, il ne cède pas d'un pas face aux brimades, intimidations, emprisonnement et tentatives de corruption du régime, et se paie même l'audace de créer l'Union pour la démocratie et le progrès social (Udps) qui, au-delà du fief des deux Kasaï, s'implante parmi la jeunesse des banlieues de Kinshasa. Dans le sillage des conférences nationales édictées par le sommet de la Baule, il est élu Premier ministre de Mobutu lors d'une courte cohabitation de sept mois. Lorsqu'en mai 1997 le régime de Mobutu s'effondre, l'opposant historique est contre tout changement de pouvoir par la force et réclame des élections libres. Entré en vainqueur, le chef rebelle Kabila père l'exile dans sa région natale du Kasaï. Fidèle à sa ligne de conduite, il continue inlassablement la lutte sous Kabila père, puis Kabila fils. Lors des premières élections pluralistes en juillet 2006, Tshisekedi accuse les Occidentaux de soutenir en sous-main le président sortant et boycotte le scrutin. A la présidentielle de 2011, Joseph Kabila, pensant rempiler, fait supprimer le second tour face à l'émiettement des opposants, incapables de s'entendre sur un candidat unique. Le vote tourne en litige entre les deux protagonistes qui se déclarent chacun vainqueur.

Le vieil opposant entêté prête serment chez lui, à Kinshasa, en présence de plusieurs dizaines de ses partisans et devant des responsables politiques de l'opposition. En ce moment, d'autres de ses partisans font face à la police dans les rues adjacentes. Avec le second mandat de Kabila fils arrivé à terme, il a refusé de participer au dialogue national proposé pour sortir le pays de la crise institutionnelle et appelle le peuple à descendre dans la rue jusqu'à ce que le chef de l'Etat cède la place. Le réalisme politique fini par l'emporter et il donne son aval à la participation de son parti aux négociations ayant débouché sur l'accord du 31 décembre.