Sénégal: Ville de Dakar - La stratégie de résilience publiée

Un engagement commun face aux défis climatiques, c'est la dynamique entamée par la Fondation Rockefeller des Etats-Unis et la mairie de Dakar qui a publié sa stratégie de résilience.

Le maire de la ville de Dakar, Khalifa Ababacar Sall et le président du Réseau « 100 villes résilientes » de la Fondation Rockefeller, Michael Berkowitz, ont procédé hier, à l'hôtel de ville de Dakar, à la publication de la stratégie de résilience de la capitale. Ce document de 138 pages est un produit du partenariat collaboratif entre la ville et ledit réseau. Cette collaboration met en exergue l'engagement commun à installer la résilience dans le nouvel agenda urbain. L'utilisation de la technologie comme levier de résilience, la mise en œuvre d'une stratégie de gouvernance inclusive et efficace, une participation citoyenne de tous les Dakarois, l'implication du secteur privé ainsi que la création d'un cadre de vie sain sont au cœur de la stratégie de résilience de la ville de Dakar.

Sélectionnée en 2013 comme membre du Réseau des « 100 villes résilientes », programme piloté par la Fondation Rockefeller, la ville de Dakar est la première ville africaine, membre de ce prestigieux réseau à publier sa stratégie de résilience. Le Réseau « 100 villes résilientes » se consacre à aider les villes à adopter et à intégrer la résilience dans leurs projets de planification et de développement afin qu'elles soient mieux préparées aux catastrophes et aux risques extrêmes, mais également aux chocs sociaux et environnementaux. En effet, la stratégie de résilience repose sur cinq objectifs prioritaires que sont la promotion d'un programme de résilience inclusif par et pour les résidents dakarois, la création d'un cadre de vie sain pour les résidents dakarois, l'implication du secteur privé comme partenaire de la résilience, l'exploitation des technologies d'économie d'énergie pour la résilience de la ville, l'émergence d'un mode de gouvernance inclusif et efficace.

S'adressant aux participants, Khalifa Ababacar Sall a incité tous les Dakarois à s'approprier de la stratégie de résilience car « il est urgent de prendre en charge les enjeux liés à la résilience, non seulement pour renforcer la résilience et aux chocs et aux stress potentiels, mais aussi pour améliorer le bien-être des personnes vulnérables ». Ce partenariat, poursuit-t-il, avec « 100 villes résilientes » dont se réjouit le maire, « permet de réaliser très rapidement leur ambition de faire de la ville de Dakar une ville propre, dotée d'un cadre de vie sain, en améliorant l'efficacité énergétique par la planification et l'engagement collectif de toutes les parties prenantes ».

Le maire de Dakar a plaidé pour la poursuite du partenariat et notamment l'appui technique de « 100 villes résilientes » pour une mise en œuvre effective et réussie de cette première stratégie de résilience urbaine en Afrique. Il a souligné que les Dakarois sont habitués à cet environnement, car ils ne sont pas fatalistes. « Ce milieu dans lequel nous évoluons peut être hostile, mais il nous faut avoir la capacité de gérer l'érosion côtière», a-t-il déclaré, avant de déplorer la non-maîtrise de notre environnement par les populations.

Poursuite du partenariat

Khalifa Ababacar Sall a aussi fait comprendre que la zone des Niayes est en train d'être perdue. Il a expliqué que la superficie de la capitale fait 547 km2. « Il y a une exigence d'avoir de l'espace vert chez nous ; l'on ne veut pas être prisonnier de la quotidienneté. Nous voulons penser à demain. Il ne s'agit pas de résister, ni de survivre, mais d'anticiper sur les problèmes pour les dépasser », a déclaré M. Sall. Dès lors, il pense que les solutions viendront certes de la mairie, mais avec l'appui du gouvernement. Si cette initiative de trois ans prend fin cette année, le processus de mise en œuvre devra démarrer et nécessitera beaucoup de ressources humaines.

Le maire a déploré l'agression côtière qui est synonyme de perte de nos plages. M. Sall a fait comprendre que sur la Corniche ouest, la route est à moins de quatre mètres de la plage dont l'occupation est anarchique.

Il a expliqué son désaccord face à cet état de fait car, dans certains pays, un investisseur (ou particulier) ne peut pas construire un réceptif hôtelier à 40 mètres de la plage, avant de rappeler que le sixième axe prioritaire du réseau (économie numérique) n'a pas été analysé. « Nous sommes une zone volcanique, c'est cela Dakar. C'est une ville où il n'y a pas de zone non ædificandi inhabitée ; même les Mamelles sont habitées », a-t-il affirmé et de révéler que la mairie, pour 2017, va installer 40.000 points lumineux.

La ville devra également poursuivre le travail déjà entamé pour assurer un changement réel et durable. Le prochain grand défi pour Dakar est la mise en œuvre de la vision unique présentée dans cette stratégie.

Dakar montre la voie

Michael Berkowitz, président de « 100 villes résilientes », a remercié le maire Khalifa Sall pour avoir organisé cet événement important. A l'en croire, l'élaboration de la stratégie marque deux années de dur labeur, dont Dakar est la première ville à publier son document. « Les villes sont également à l'avant-garde des défis majeurs pour le futur ; l'avenir de l'urbanisation sera rapide avec une vitesse sans précédent », a souligné le président, qui précise que les années prochaines seront cruciales vu les nombreux enjeux. Il se dit enthousiaste de voir Dakar, en publiant sa stratégie, montrer le chemin aux autres villes grâce à ses capacités de résilience.

Michael Berkowitz a constaté que la capitale est en expansion continue, tirée par une croissance (démographique, économique... ) rapide qui peut donner des services de qualité. Malgré tout, les défis de l'emploi des jeunes, la formalisation du secteur informel, la création d'un label local made in Dakar sont à relever, selon le président.

D'après Antoine Faye, responsable en charge des questions de résilience, la publication de la stratégie est l'aboutissement d'un long processus qu'il a lui-même mené. Plus de 50 acteurs institutionnels, économiques, associatifs et académiques ont pris part aux ateliers consultatifs. Le chômage, la demande énergétique, la dégradation de l'environnement et du cadre de vie, un faible engagement civique ainsi que les effets du changement climatique, plus particulièrement l'érosion côtière, ont été identifiés comme principales contraintes et potentielles causes de stress auxquelles la ville de Dakar est confrontée.

En lançant le programme « 100 Rc », La Fondation Rockefeller a voulu inciter les villes du monde à anticiper les crises et perturbations qui peuvent survenir et à les transformer en opportunités de développement. Dr Oumar Cissé, directeur de l'Institut africain de gestion urbaine (Iagu), a invité les élus locaux à rendre leur espace vert, comme l'a invité le maire de Dakar.

Il a ajouté que le budget de la ville de Dakar doit être aligné sur cette stratégie, qu'il faut renforcer son image et favoriser son appropriation.

Pour rappel, le programme « 100 villes résilientes » a été annoncé le jour du centenaire de la Fondation en 2013. Dakar avait été sélectionnée aux côtés des villes comme Londres, Durban, Paris, New York, Bangkok et Kigali.