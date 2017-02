Algérie: Identification des trois terroristes éliminés à Illizi (MDN)

Alger — Les trois (03) terroristes narcotrafiquants éliminés suite à l'opération menée, mercredi, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) dans la zone d'El Hamra, wilaya d'Illizi, ont été identifiés, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Suite à l'opération de qualité menée, avant-hier 01 février 2017, par un détachement de l'Armée nationale populaire dans la zone d'El Hamra, wilaya d'Illizi (4ème Région militaire), ayant permis d'éliminer trois (03) terroristes narcotrafiquants et de récupérer un lot d'armements et de munitions, il a été procédé à l'identification des criminels abattus. Il s'agit de Gh.Tahar, Gh.Omar Ahmed et A.Nacer Eddine alias +El-Nekcha+", précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP "a saisi, le 02 février 2017 à Tlemcen (2ème Région militaire), 71 kilogrammes de kif traité, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé à Tissemsilet et Oran (2ème Région militaire), trois (03) narcotrafiquants et saisi une autre quantité s'élevant à 33 kilogrammes de kif traité et trois (03) véhicules touristiques".

A Djanet (4ème Région militaire) et In Guezzam (6ème Région militaire), des détachements de l'ANP "ont appréhendé 45 contrebandiers, quatre (04) immigrants clandestins et saisi deux (02) véhicules tout-terrain, huit (08) détecteurs de métaux, trois (03) marteaux piqueurs, trois (03) groupes électrogènes et un téléphone satellitaire".

Par ailleurs, des unités de Gardes-frontières ont saisi à Souk-Ahras Tébessa et El-Taref (5ème Région militaire) "une importante quantité de carburant s'élevant à 15600 litres, destinée à la contrebande, tandis que des éléments des Gardes-côtes d'Annaba (5ème Région militaire), d'Oran et de Mostaganem (2ème Région militaire) ont déjoué des tentatives d'émigration clandestine de 71 personnes".