Sénégal: Attaques contre Moustapha Niasse - L'Apr désapprouve

Suites aux attaques contre le président de l'Assemblée nationale, l'Alliance pour la République a réagi par la voix de son porte-parole. Dans un communiqué, le parti au pouvoir a désapprouvé les propos « malencontreux et désobligeants tenus par un de ses militants à l'endroit de Moustapha Niasse de l'Alliance des Forces de Progrès, (Afp) parti allié de l'Apr et membre fondateur de Benno Bokk Yaakaar, coalition de la majorité présidentielle ».

Seydou Guèye rappelle que le président Moustapha Niasse, « personnalité éminente de notre vie politique nationale a toujours fait montre, d'une très grande sincérité dans son engagement pour le progrès du Sénégal, d'une loyauté totale envers le président Macky Sall et d'une rare grandeur, qui ne le dispute qu'à son patriotisme reconnu de tous ».

Exprimant « ses profonds regrets pour ces propos inélégants et inacceptables », le porte-parole national estime que ceux-ci « ne sauraient engager la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer) encore moins les militants et responsables de parti, qui vouent, estime, respect et considération au président Moustapha Niasse ». Il indique que le président Macky Sall appelle tous les militants et responsables du Parti, « à la mesure et à la sérénité ». La démocratie requiert de la bienséance et le respect de ses alliés comme celui de ses adversaires politiques, écrit-il.

Exhortant tous les membres de l'Apr à travailler avec les alliés membres de « Benno Bokk Yaakaar » et des autres cadres qui soutiennent son action à la tête de l'Etat, dans un esprit d'ouverture, d'unité, de fraternité, en vue d'une large victoire aux élections législatives du 30 juillet 2017, Seydou Guèye a indiqué que le chef de l'Etat a renouvelé « sa confiance et son estime au président Moustapha Niasse ».