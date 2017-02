Algérie: M'sila - Slata Mehras ou Z'viti, plat idéal contre le froid hivernal

Bien que proposé à plus de 200 DA le plat pour deux personnes, Slata Mehras se vend bien dans les restaurants grâce aux innombrables "vertus" qu'on lui attribue, notamment les calories que ce mets très piquant procure en réchauffant le corps, particulièrement lorsqu'il est préparé avec de l'huile d'olive et du beurre de ferme, assure-t-on.

Durant ces jours marqués par le froid hivernal et les chutes de neige sur les montagnes de la wilaya accompagnées d'une baisse sensible du mercure, ces restaurants sont pris d'assaut surtout par les jeunes qui préfèrent le consommer entre amis.

Mets très populaire dans la région du Hodna que les petites filles apprennent très tôt de leurs mères, Z'viti est préparé à base de galette Rekhsass (pain traditionnel sans levure) émiettée et placée dans un Mehras (grand mortier en bois de chêne très dur) pour y être mélangée à une sorte de soupe préalablement préparée avec d'importantes quantités de piment piquant, cuit avec des tomates séchées "Mecharha", de l'ail, de la coriandre, des olives vertes et de l'eau.

