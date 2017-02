Algérie: Fares Hachi - L'Algérien rejoint le Mamelodi Sundowns

Un transfert inattendu pour Fares Hachi qui a évolué notamment au sein du club français de Grenoble Foot 38 en CFA (4e division), avant de rejoindre l'ESS en 2015, qu'il quittera au bout d'une saison et demi. Exclu de l'ES Sétif pour des considérations disciplinaires, Hachi (27 ans) a été repéré par les responsables de Mamelodi Sundowns lors de la phase des poules de la Ligue des champions disputée l'été dernier avec l'ESS avant son exclusion par la CAF. Il devient le premier joueur algérien à évoluer en Afrique du Sud.

Fares Hachi a quitté l'ES Sétif cet hiver après avoir disputé une saison et demie avec le club algérien durant lesquelles il joué 31 matches de Ligue 1 algérienne et 6 de Ligue des Champions (poules). C'est d'ailleurs dans l'épreuve continentale qu'il a été repéré par le club sud-africain.

L'ancien défenseur grenoblois Fares Hachi va rejoindre un club de D1 en Afrique du Sud, récent vainqueur de la Ligue des Champions africaine. Le gaucher algérien s'est engagé pour deux ans et demi avec le Mamelodi Sundowns, champion en titre d'Afrique du Sud et dernier vainqueur (pour la première fois de son histoire) de la CAF Ligue des Champions, qui lui a permis de participer en décembre dernier au Mondial des Clubs remporté par le Real Madrid.

