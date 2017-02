Angola: João Lourenço s'estime à la hauteur de relever les défis pour le pays

Luanda — La tête de liste du MPLA (Parti au pouvoir en Angola) aux élections générales de 2017, João Gonçalves Lourenço, a déclaré qu'il s'était préparé à occuper le leadership du parti et la Présidence de la République pour aider le pays à relever les défis à venir.

Il a tenu ces propos devant la presse, en marge de la Réunion Extraordinaire du Comité central du parti, dirigée par le Président José Eduardo dos Santos, et au cours de laquelle João Lourenço a été confirmé comme principal candidat du MPLA aux prochaines élections générales.

En cas de victoire aux élections générales, le candidat dont le nom figure à la tête de la liste du MPLA assumera la présidence de la République, indique-t-on.

"On me préparait depuis, et je veux me préparer davantage à exercer les fonctions (de leader). Aujourd'hui, c'était le jour de confirmation de quelque chose déjà connue au niveau de la direction du parti. Je suis donc préparé à relever le défi que le Président Dos Santos et le Parti placent dans mes mains", a souligné João Lourenço.

Promettant de rendre à son parti la confiance qu'il lui a faite, João Lourenço, 0actuel vice-président du MPLA et ministre de la Défense, a souligné que l'unique priorité du moment était de travailler pour remporter les prochaines élections.

Interrogé si, à huit mois des élections, il serait suffisamment connu de toute la masse électorale, João Lorenço a répondu qu'il n'était pas méconnu des fonctions qu'il avait déjà assumées au niveau du Parti, dans le Gouvernement et au sein des Forces armées.

"Mon visage est bien connu", a-t-il dit, sans citer sa condition de général en réserve. Le pays n'est plus en guerre, et la consolidation de la démocratie et le raffermissement de l'économie sont les principaux défis à relever pour le moment, a-t-il souligné.

Succéder à José Eduardo dos Santos à la présidence de la République est un grand défi à relever, mais ce n'est pas impossible, a-t-il dit. Et avec l'appui du MPLA, je transmets aux militants et aux citoyens angolais un message d'espérance, que le parti continuera à accomplir sa mission de créer de meilleures conditions possibles pour le peuple angolais, a ajouté João Lourenço.