Algérie: Attribution de 700 logements publics locatifs à El Eulma

Présidée par le wali de Sétif Nacer Maâskri, l'opération a fait bénéficier 600 foyers de l'agglomération de Nouacer et 140 foyers de celle Legnatar dans la commune de Bazer Sekra, 110 foyers de Zemala dans la commune de Guelta Zerga et 130 foyers de Rahmana dans la commune d'El Eulma, a indiqué le directeur de l'énergie et des mines, Mohamed Meziani.

Par ailleurs, 1.580 logements de type social participatif (LSP) et promotionnel aidé (LPA) en plus de 2.000 unités de type location-vente seront réceptionnés dans le courant du premier semestre 2017, a-t-on annoncé de même source.

L'attribution de ce quota de logement intervient après des opérations similaires entamées depuis le mois de janvier 2017 avec la distribution de 268 unités de même type dans la ville de Sétif, 479 LPL à Ain Arnat et 396 autres unités dans la commune de Salah Bey, a-t-on rappelé au cours de la cérémonie officielle de remise de clés et d'actes d'attribution, organisée dans une des cours de ces habitations en présence du wali Nacer Maâskri.

