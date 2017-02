Angola: Le manque de concepts économiques de base a des conséquences sur l'économie

Face au personnel de la Commission du Marché de Capitaux (CMC) et aux représentants du Système financier angolais, Archer Mangueira a indiqué que le paris sur une culture d'épargne et d'investissement prévoyant l'avenir était la meilleure façon de nous adapter à la "nouvelle normalité".

"Si nous ne sommes pas capables de promouvoir l'épargne, comme corollaire des politiques de revenus et des prix, nous ne serons pas en mesure de se rassembler dans le marché des capitaux, le capital que les agents entrepreneurs et l'Etat ont besoin", a-t-il dit.

Dans le même temps, a-t-il ajouté, l'inclusion financière habilite les pauvres à l'épargne financière et aux emprunts, au profit des groupes défavorisés tels que les femmes et les jeunes, les plus âgés et les communautés rurales.

Luanda — Le ministre des Finances, Archer Mangueira a dit jeudi que le manque de concepts économiques les plus élémentaires, pour prendre des décisions d'épargne et d'investissement au sein des familles a des répercussions sur l'économie nationale.

