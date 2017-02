Cameroun: Le visage hideux du concours de beauté Miss Cameroun

Le Cameroun s'est donc brillamment qualifié pour la finale de la CAN 2017 en triomphant d'une équipe du… Plus »

A peu près les mêmes griefs égrainés par Julie Chegheu. Et Anne Lucrèce d'enfoncer : « la présidente du Comica - dont les accusations ne reposent sur rien - vous a-t-elle dit qu'elle m'a insultée, ainsi que ma mère qu'elle a traitée de "pauvre femme", le jour du retrait de mon téléviseur ? C'est la même qui m'appelle un soir, à 23h, pour me dire qu'il y a quelqu'un à son domicile qui voudrait me voir.

Mais un fait demeure constant. La rupture, que dire, la déchirure, entre le Comica et Julie Chegheu s'inscrit dans la laideur des scandales qui caractérisent cet évènement qui devrait pourtant célébrer la beauté. Car, avant l'affaire « Julie Chegheu », il y a eu, au cours de cette même année 2017, le désistement de la 2ème et 3ème dauphine. Les deux, comme par hasard ont refusé de cautionner la destitution.

Ingrid Amougou, présidente de cette association qui organise depuis 2002, l'élection de la plus belle fille du Cameroun n'arrête pas d'écumer les médias publics (Cameroon tribune, Crtv radio et TV) pour servir des noms d'oiseaux à Julie Chegheu, la miss 2016 : « indisciplinée », « indisciplinée caractérisée »... Raison pour laquelle, Mme Amougou a décidé de destituer Mlle Chegheu, le 26 janvier 2016.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.