Ile Maurice: Marine Gas Oil - Des navires pas ravitaillés

Que se passe-t-il au juste quant au stock de Marine Gas Oil disponible à Maurice ? D'un côté, les fournisseurs et la State Trading Corporation (STC) soutiennent qu'il n'y a pas de «pénurie». De l'autre, des agents maritimes sont, eux, très remontés.

«Il y a bel et bien pénurie de Marine Gas Oil depuis une semaine», insiste l'un d'eux. Selon lui, plusieurs bateaux ne sont plus ravitaillés. Il cite le cas de deux de ses clients qui sont bloqués au port. Et ont dû être ravitaillés en pleine mer. Il affirme que les navires veulent se rendre à Durban pour se faire ravitailler car «on n'arrive pas à vendre du Marine Gas Oil».

Et d'affirmer que toute cette situation découle du fait que la STC se serait concentrée sur du Jet A1 en décembre à cause du flux de touristes. Mais, au niveau de la STC, l'on soutient qu'à lundi, 1 800 tonnes de réserves étaient disponibles en se basant sur les chiffres officiels. «Que les agents maritimes viennent rapporter l'affaire à la STC s'ils estiment qu'il y a pénurie», insiste une source officielle. Celle-ci affirme, du reste, qu'une nouvelle cargaison de Marine Gas Oil arrive le 6 février. Une cargaison qui devrait durer environ six semaines.

Au total, 5 000 tonnes de Marine Gas Oil sont attendues ce dimanche à Port- Louis, fait également ressortir Kiran Jawaheer, Chief Executive Officer de Vivo Energy. Ce dernier insiste: «Il n'y a pas de pénurie et ma compagnie dispose de suffisamment de carburant pour ravitailler les gros navires.» Pourtant, un fait demeure : le Mauritius Trochetia a bel et bien eu des difficultés à trouver du ravitaillement afin d'effectuer son trajet vers Rodrigues. Et c'est après l'intervention d'un haut cadre du ministère du Commerce qu'un des opérateurs a accepté de livrer du gas-oil marin à la Mauritius Shipping Corporation (MSC) alors qu'au départ il avait refusé.

Pourquoi tant de réticence à vendre ce Marine Gas Oil ? Quoi qu'il en soit, la MSC a approché le ministère du Commerce pour lui faire part des problèmes qu'elle a rencontrés quant à l'approvisionnement en carburant du Mauritius Trochetia. «La balle est maintenant dans le camp du ministère. Nous avons soumis toutes les preuves. Ce sera à eux de mener l'enquête», a fait savoir un responsable de la MSC.

Par ailleurs, le ministère de la Défense et de Rodrigues a aussi contacté la compagnie maritime pour demander les détails de ce problème. Un dossier a été soumis avec les mêmes preuves. Selon notre interlocuteur, il a eu l'assurance du nouveau ministère qu'un tel scénario ne se reproduira plus.