Algérie: Le pays, partenaire solide qui joue un rôle constructif dans la région

Les deux pays ont signé un accord-cadre sur le commerce et l'investissement qui établit les principes communs de leur relation économique et constitue une base pour la négociation d'autres accords bilatéraux.

Il rappelle à ce propos l'échange important de visites durant les deux dernières années à l'instar du dialogue stratégique entre les deux pays, tenu à Washington en 2015, et les visites de hauts responsables politiques et miliaires américains à Alger en 2016.

Relevant la densité et la richesse des relations bilatérales, le département d'Etat souligne également "l'importance des dialogues politiques et militaires fréquents tenus entre Alger et Washington".

A ce titre, le département d'Etat note que l'Algérie est "un membre actif du forum mondial contre le terrorisme" et copréside également le groupe de travail sur le renforcement des capacités de lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel, tout en apportant un appui logistique aux opérations de maintien de la paix de l'ONU et de l'Union Africaine.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.