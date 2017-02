Cameroun: En vedette - L'effet Broos

Le Cameroun s'est donc brillamment qualifié pour la finale de la CAN 2017 en triomphant d'une équipe du… Plus »

Résultat des courses : un groupe homogène construit autour de joueurs anonymes et qui sont en train d'acquérir leur célébrité au Gabon grâce au travail. Sur les 23 joueurs présents à la CAN 2015, huit seulement (Ondoa, Oyongo, Nkoulou, Aboubakar, Mandjeck, Salli, Moukandjo, Clinton Njié) sont au Gabon.

Plus qu'une reconstruction, on assiste à une « refondation » des Lions indomptables. Le coach est aidé dans cette tâche titanesque par certaines situations. La dernière en date étant la cascade des forfaits à l'approche de cette CAN. Ancien footballeur, Hugo Broos qui a animé pendant une douzaine d'années la défense d'Anderlecht et de la sélection nationale belge, fait un immense travail de prospection.

Hugo Broos aura bientôt un an à la tête des Lions indomptables. Embarqué en février 2016, son recrutement avait divisé le monde du football camerounais. Même l'Union ; quotidien gouvernemental gabonais dans son édition d'hier reconnaît que l'ancien défenseur des Diables Rouges de Belgique a été « vilipendé » au Cameroun lors de son arrivée. Depuis qu'il s'est installé, le technicien imprime sa marque et impose son style. En matches officiels, il compte une défaite en match amical face à la France.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.