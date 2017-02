Ile Maurice: Infrastructure routière - Ouverture de l'autoroute du sud dans trois mois

Le projet de construction de l'autoroute du sud a accusé un léger retard. Néanmoins, le consortium Colas-General Construction ne compte plus chômer pour pouvoir terminer la route d'accès menant à l'aéroport dans les temps. A ce jour, 63% des travaux ont été complétés et l'autoroute devrait être accessible dans trois mois. C'est ce qui ressort d'une visite des lieux effectuée par le ministre des Infrastructures publiques, Nando Bodha et des représentants de la Road Development Authority (RDA), vendredi 3 février.

Cette nouvelle route qui débute au rond-point de Mare-d'Albert sur l'autoroute M1 pour prendre fin à l'aéroport de Plaisance vise à contourner le village de Plaine-Magnien et ses embouteillages. «On a voulu faire des accès spécifiques. Avec la Airport City et la Smart City, cette autoroute permet une liaison directe menant jusqu'à l'aéroport. Elle peut aussi être utilisée comme route de secours si des problèmes surgissent au niveau de l'aéroport», a soutenu le ministre.

Nando Bodha a également insisté sur trois critères que le constructeur doit respecter lors de ces travaux. Primo, il ne faut pas qu'il y ait de variations concernant le coût du projet. Deuxio, respecter les échéances et trio s'assurer de la qualité des travaux. «On veut s'assurer que les travaux soient faits correctement. Qu'on ne rencontrera pas les mêmes problèmes comme avant.»

Lors de son allocution, Nando Bodha a également rappelé que 2017 sera l'année des chantiers. «Pu ena enn série santié. Preské tou dosé ine sorti RDA. Concept, design fini fer». Il explique que la RDA est dans une phase d'appel d'offres, d'évaluations et d'attribution de contrats. «Il y a beaucoup de soumissionnaires pour de nombreux projets. La compétition est grande», a-t-il fait ressortir.

Projet datant de 2015

Pour rappel, ce projet a été initié en 2015 par Airports of Mauritius Ltd. Le gouvernement a alors alloué un budget de Rs 603 millions pour sa concrétisation. Cette route à quatre voies, fera 4,5 km de long.Elle sera équipée d'un accotement asphalté de deux mètres de large et d'un mur Jersey (barrière en béton utilisée pour séparer les voies de circulation) sur une distance de 7 km. Quant à l'autopont, il s'étendra sur 120 mètres.

A noter que la construction de cette route s'inscrit dans le cadre du projet Smart City d'Omnicane. Cette compagnie a accordé 50 arpents sur les 400 arpents destinés à la Smart City de Mon Trésor, au gouvernement pour ce projet routier.