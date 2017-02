Cameroun: Vêtement - Dans les ballots de Mokolo

Le Cameroun s'est donc brillamment qualifié pour la finale de la CAN 2017 en triomphant d'une équipe du… Plus »

Dans cette foule de clients se trouvent enfin de simples usagers. Ceux-là profitent de la vente aux enchères pour acheter au prix de gros. « Comme ça je peux non seulement faire des économies, mais en plus j'achète en étant sûr de la qualité », confie Salomé, rencontrée à la sortie du fameux « bateau », les mains chargées de deux sacs à mains et d'une robe.

«Bateau ». Nom donné par les non-initiés à l'espace du marché Mokolo réservé à la vente de chaussures, sacs et vêtements. En réalité, chacune de ces marchandises est proposée aux clients dans des secteurs biens précis, avec des noms de codes connus uniquement des vendeurs. « Afrique du Sud » pour les habits, « Port » ou « Champ » pour les chaussures et les sacs. Tous les jours, les mercredis exclus, l'endroit ameute des foules bien avant que le soleil ne fasse luire ses premiers rayons. Sur scène, trois catégories d'acteurs.

