Ile Maurice: Expansion - ABC Banking Corporation s'implante à Hong Kong

Durant ces trois dernières années, la banque a vu ses actifs passer à Rs 12,3 milliards en 2015. De plus, ABC Banking Corporation est cotée depuis janvier 2016 sur le Development and Enterprise Market de la Stock Exchange of Mauritius. À ce jour, elle emploie plus de 140 personnes.

ABC Banking Corporation, opérant au sein du groupe ABC, a démarré ses activités en décembre 2010, à Port-Louis. La banque offre aujourd'hui un éventail de produits aux particuliers et aux entreprises, qu'ils soient basés à Maurice ou à l'international : comptes courants, comptes d'épargne, dépôts fixes, crédit-bail, mais aussi des prêts immobiliers, prêts personnels et crédits aux entreprises.

Par le biais de cette présence à Hong Kong, ABC Banking Corporation se donne les moyens de développer ses activités offshores, en mettant aux services d'investisseurs chinois de nombreux avantages. L'adhésion de Maurice aux différentes organisations africaines, tels la Southern Africa Development Community ou le Common Market for Eastern and Southern Africa, est aussi un argument clé pour ces investisseurs. Il faut, à cela, ajouter les traités signés avec d'autres pays en Afrique pour encourager l'investissement.

Brian Ah-Chuen, Strategic Business Executive d'ABC Banking Corporation, avance que cette présence en Chine accroîtra la visibilité de la banque sur le plan international. «À travers ce bureau, nous serons au coeur de la capitale des affaires en Asie. Avec son dynamisme, le marché chinois et asiatique, plus largement, nous permettra sans aucun doute d'élargir notre portefeuille de clients. Nous faciliterons l'accès vers l'Afrique pour nos confrères chinois. De par notre positionnement géographique, nous sommes considérés comme une plateforme idéale pour investir en Afrique.» Il devait ajouter que cette initiative permettra à la banque de développer davantage la notoriété du pays en Chine.

La mise en place de cette enseigne dans l'un des plus grands centres financiers au monde s'inscrit dans une stratégie d'expansion sur le long terme. L'objectif pour cette banque est d'étendre ses services et de développer davantage son pôle principal, en l'occurrence ses activités bancaires internationales (International Banking).

