Cote d'Ivoire: Média - Fraternité Matin et Moov Côte d'Ivoire lancent "Fratmat Actu+"

Dans son ambition de faire de Fraternité Matin le plus grand groupe de presse en Afrique de l'ouest, le directeur général, Venance Konan, a jugé utile de diversifier les canaux de l'information.

Ainsi, en partenariat avec l'opérateur de téléphonie mobile Moov, le groupe de presse gouvernemental a procédé ce vendredi 3 février 2017, au lancement officiel de son nouveau produit dénommé « Fratmat Actu+ » qui donne l'information juste et en temps réel par Sms sur les téléphones portables.

Fratmat Actu+ est dédié aux abonnés Moov. Pour bénéficier de ce service, il faut composer *515# pour avoir accès aux flashs et alertes pour les six rubriques: « Vie de star », « Actualité », « Sport », « Finance », « Coaching job » et « Rendez-vous ». La souscription s'élève à 103 Fcfa par semaine et par rubrique. Quant à la consultation, elle est facturée à 15 Fcfa par rubrique pour les abonnés et à 25 Fcfa pour les non abonnés.

Pour le directeur général de Fraternité Matin, le journal papier est aujourd'hui en déclin à travers le monde et comme l'information se digitalise de plus de plus, mieux vaut anticiper. C'est pourquoi, il se dit heureux de ce partenariat avec Moov qu'il souhaite « fructueux ».

Abondant dans le même sens, Aké Alloh Armel, sous-directeur marketing à Moov, a indiqué que ce partenariat est le début d'une franche collaboration. « Nous sommes heureux de nous associer à Fraternité Matin qui est une référence en Côte d'Ivoire », dit-il. Puis de renchérir: « Nous associer à Fraternité Matin, c'est emprunter la voie du succès ».

Outre Fratmat Actu+, Fraternité Matin donne l'information par Sms avec d'autres opérateurs de téléphonie mobile.