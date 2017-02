Cote d'Ivoire: Passation - Voici les nouveaux chefs du Bse, Bsno, Bsso, de l'Ucs et du 1er Bcp

A la place d'armes de l'État-major de l'armée de terre, le drapeau du corps de l'Unité de commandement et de soutien (Ucs) a été confié au lieutenant-colonel Koné Zakaria quand les rênes du 1er Bataillon de commandos et de parachutistes ont été confiées au lieutenant-colonel Chérif Ousmane.

Le chef d'État-major de l'armée de terre, le général de brigade Kouamé N'Dri Julien, à la suite de sa prise de commandement effective le 31 janvier, a effectué une tournée dans le cadre de passation et de prise de commandement respectivement à la tête des bataillons de sécurisation de l'Est, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest le 1er et le 2 février puis ce 3 février 2017, à l'ancien camp d'Akouédo, suite aux nominations de nouveaux chefs par le chef suprême des armées, SEM le Président de la République.

Ces changements s'inscrivent dans le plan normal de mutation au sein des armées. Ainsi, le lieutenant-colonel Mourou Ouattara a remplacé le commandant Kaba Moriba à la tête du Bataillon de sécurisation de l'Est, le lieutenant-colonel Kouakou Kouamé à la place du lieutenant-colonel Dramane Soro, qui lui, muté à la tête du Bataillon de sécurisation du Sud-Ouest, succède au lieutenant-colonel Palé Djami.

Cérémonial militaire, remise solennelle du drapeau de corps au chef d'État-major de l'Armée de terre par les chefs de corps sortants puis passation de commandement. Voici l'essentiel de cette tournée qui a vu la participation d'autorités militaires, administratives, coutumières et un parterre d'invités issus des localités respectives.

«Officiers, sous-officiers, militaires du rang, au nom du chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais pour chef, le lieutenant-colonel Mourou Ouattara et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois pour le succès des armes de la Côte d'Ivoire».

C'est en ces mots que le général de brigade Kouamé N'Dri Julien a procédé au transfert de commandement au Bataillon de sécurisation de l'Est entre le lieutenant-colonel Mourou Ouattara et le commandant Kaba Moriba. Ce dernier s'est vu confier le drapeau du bataillon dont il assurera la garde tout au long de sa période de commandement.

Même son de cloche au Bataillon de sécurisation du Nord-Ouest (Bsno) où le lieutenant-colonel Kouakou Kouamé a pris le commandement dudit bataillon. Aussi au Bataillon de sécurisation du Sud-Ouest (Bsso), le lieutenant-colonel Dramane Soro, anciennement à la tête du Bsno, a pris le commandement du Bsso.

Devant les troupes désormais placées sous leurs ordres, les tous nouveaux chefs de corps ont eu le même message de remerciements à l'endroit du chef suprême des armées, le Président Alassane Ouattara et le chef d'État-major général des armées, le général de division Touré Sékou, pour la confiance placée en eux. Avant de promettre la restauration de la discipline, le respect des règles, de l'éthique et de déontologie au sein de leurs unités respectives.

Un défilé des troupes, à pied, a mis fin aux différentes cérémonies.

Les Bataillon de sécurisation du nord-ouest (Bsno), du sud-ouest (Bsso) et celui de l'Est (Bse), l'Unité de Commandement et de Soutien (Ucs) ainsi que le Bataillon de Commando et de Parachutistes (1er Bcp) deviennent les nouveaux espaces où ces officiers supérieurs mériteront à n'en point douter, de la confiance en eux placée par le Président de la République SEM Alassane Ouattara et le chef d'État-major général des Faci.

Pour rappel, La prise de commandement consacre l'effectivité de la prise de service du chef militaire. La symbolique de la garde du drapeau est l'engagement de ce chef à porter et maintenir haut le flambeau comme l'on fait ses devanciers et perpétuerons ses successeurs.