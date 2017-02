Cote d'Ivoire: Mine d'or - Une entreprise prévoit 285000 onces en 2017

Pour lui, l'entreprise fonctionne en plein régime et la question fondamentale aujourd'hui est la durée de vie de la mine, qui nécessitera des ressources et des réserves supplémentaires dans les extensions des minerais actuels, dans les satellites autour de la mine et d'autres cibles à distance de camionnage.

«Tongon devrait donc atteindre son objectif de 260 000 onces pour 2016 et prévoit de produire 285 000 onces en 2017 et approximativement 290 000 onces par an pour les trois prochaines années, » a-indiqué le directeur général de la mine d'or de Tongon appartenant à l'entreprise Rangold Ressources, Mark Bristow, lors d'une conférence de presse, ce vendredi 3 février à son siège à Abidjan-Cocody.

Selon le directeur général de l'entreprise, la mine d'or de Tongon a maintenu son amélioration de de performance et est en passe d'atteindre ses objectifs revus de production pour 2016.Car, dit-il, son équipe a «résolu toutes les questions critiques, stabilisé le circuit de concassage optimisé, minimisant l'impact des interruptions de l'alimentation électrique du réseau et mis en œuvre un plan de maintenance préventive efficace».

Dans le domaine de la Responsabilité sociétale de l'entreprise (Rse), Mark bristol estime que son entreprise se porte bien, caractérisé par «une forte réduction du taux de fréquence des blessures nécessitant une interruption de travail et une diminution incessante des cas de paludisme et du VIH ». Sans oublier le fait que la mine a conservé ses accréditations internationales en matière de sécurité et de gestion environnementale, dit-il. Ajoutant que des avancées sont observées pour le permis de Mankono et pour la ceinture de Boundiali.