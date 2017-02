Congo-Kinshasa: NOGEC saisit le PGR contre Willy Mishiki

La prestation des Léopards de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Gabon 2017 n'a pas encore fini de… Plus »

Dans sa lettre, Nogec incite le procureur général à se saisir de cette affaire pour ouvrir une enquête afin d'expliquer ce que le mouvement qualifie de « corrélation possible » entre les faits évoqués et la disparition d'Etienne Tshisekedi.

En outre, ce mouvement citoyen soupçonne également les deux médecins privés de Tshisekedi dont, selon lui, leur nomination aux postes de ministre de la santé publique et de vice-ministre des finances aurait surpris l'opinion nationale, juste peu de temps avant les déclarations de Willy Mishiki au sujet du président du Comité des sages du Rassemblement des forces sociales et politiques acquises au changement.

