Cameroun: Un usurpateur de titre aux arrêts à Mbalmayo

Le Cameroun s'est donc brillamment qualifié pour la finale de la CAN 2017 en triomphant d'une équipe du… Plus »

Mais le coup n'a pas mordu. Les hommes en tenue ne sont pas tombés dans son manège. Fabrice Ekanga a été interpellé. Il n'était pas à son premier coup. Les investigations révèlent que le suspect avait déjà opéré à Yaoundé dans les brigades de Nkomo et Tsinga. En plus, il s'agit d'un repris de justice, qui a fait la prison trois fois, sous de fausses identités. Envoyée spéciale à Mbalmayo.

Quelques minutes plus tard, c'est lui-même qui se présentait au poste de gendarmerie pour déposer une plainte. Dans ledit document, il avouait reconnaître ses agresseurs, généralement des personnes fortunées. Une fois en cellule, ces derniers se trouvaient obligés de négocier un arrangement à l'amiable pour ne pas y passer la nuit. Et c'est Fabrice Ekanga, le plaignant qui bénéficiait d'un dédommagement financier. Toujours fidèle à sa stratégie, il a exécuté son plan le 25 janvier dernier à Mbalmayo.

Fin de parcours pour un usurpateur de titre. Les éléments de la compagnie de gendarmerie de Mbalmayo ont interpellé Fabrice Ekanga, 28 ans, le 25 janvier dernier. Depuis 2012, le jeune homme se faisait passer pour le « substitut du procureur de Foumban ». Et pas seulement. Il était aussi souvent un député. Des titres qui lui permettaient de bénéficier de certains services et d'escroquer les populations.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.