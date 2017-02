Congo-Brazzaville: Décès d'Étienne Tshisekedi - Réactions et reconnaissances internationales

L'annonce de la disparition de l'opposant historique congolais Étienne Tshisekedi Wa Mulumba, le 1er février, à Bruxelles a suscité plusieurs réactions sur le plan international.

Les premières réactions ont été celles des autorités belges. Ministre des Affaires étrangères de la Belgique, Didier Reynders a « salué la mémoire d'une figure marquante de la RDC ». « La Belgique s'associe à la population congolaise dans sa douleur », a-t-il dit. Le dernier combat d'Étienne Tshisekedi, a indiqué l'homme d'État belge, « a abouti à l'Accord politique du 31 décembre et que le peuple congolais souhaite voir cet héritage porter ses fruits ».

Pour sa part, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Eyrault, a rappelé que « Tshisekedi a lutté toute sa vie pour la démocratie et la liberté. Il laissera une empreinte indélébile dans l'histoire de son pays ». Député européen, le Belge Louis Michel a de son côté noté : « Le décès d'Étienne Tshisekedi nous enlève un visionnaire, une figure emblématique forte et profondément attachée à sa région, le Kasai, et à son pays ».

L'Union africaine (UA) s'associe également à ce deuil qui frappe la RDC. Elle se dit touchée par cette perte et présente ses condoléances aux Congolais ainsi qu'à leur président. Le commissaire à la paix et à la sécurité de l'UA, Smail Chergui, a exprimé sur les réseaux sociaux sa tristesse par rapport à cette disparition.

L'ambassade des États-Unis à Kinshasa a dans un communiqué signifié : « On se souviendra de M. Tshisekedi pour son dévouement envers la RDC, et comme étant un remarquable homme d'État. Sa mort donne une occasion à tous les Congolais de s'unir pour honorer sa mémoire et renforcer les principes démocratiques pour lesquels Étienne Tshisekedi a consacré toute sa vie, depuis l'indépendance du Congo jusqu'à la signature de l'accord historique le 31 décembre 2016 ».

L'ancienne ministre italienne d'origine RD-congolaise et actuelle députée européenne, Cécile Kyenge, a dans son tweet écrit : « Sincères et attristées condoléances à la famille Tshisekedi, notamment à son épouse Marthe. La RDC et l'Afrique perdent un grand combattant ». Human Rights DRC a pour sa part indiqué : «Condoléances à la famille d'Étienne Tshisekedi et au peuple congolais pour la perte de cette personnalité emblématique ».

Homme politique rwandais, ancien Premier ministre du Rwanda et actuel président du parti politque RDI Rwanda, Faustin Twagiramungu note dans son tweet : « Dr en droit, homme politique et homme d'État incorruptible, opposant, mort au combat pour la démocratie. Pas d'égal après lui en RDC ».