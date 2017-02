Sénégal: La Grande Mosquée de Karantaba bientôt réceptionnée (ministre)

En début d'après-midi, Mbagnick Ndiaye, en compagnie des autorités administratives et locales de la région de Sédhiou, s'est rendu à Banghère, une autre cité religieuse de la Casamance pour "constater de visu" le déroulement des chantiers de la grande mosquée de ce foyer chérifien, dont les travaux de réhabilitation et d'agrandissement sont aussi financés par l'Etat.

"Nous sommes très sensibles après cet accueil des populations qui ont beaucoup prié pour le chef de l'Etat. Nous sommes impressionnés par ces femmes et ces enfants qui ont émis des souhaits de succès pour le président Sall et son gouvernement", a-t-il fait observer.

"Tout est en train d'être mis en œuvre pour finir les travaux avant le grand Gamou annuel de ce foyer religieux prévu le 11 mai. Nous avons prévu aussi de construire une morgue, des toilettes modernes, une grande salle de prière pour les femmes et si possible de faire d'autres minarets", a insisté Mbagnick Ndiaye.

Les travaux d'agrandissement et de modernisation de l'ancienne mosquée sont en cours et seront réalisés suivant un plan architectural qui préserve la veille bâtisse.

Plusieurs séances de prières et de récital de Coran ont été tenues par les dignitaires religieux de Karantaba, les femmes et les talibés des différentes écoles coraniques pour Mbagnick Ndiaye, "porteur d'un message du chef de l'Etat", avant la prière à la Grande Mosquée de Karantaba.

Accompagné de plusieurs membres de son cabinet dont le directeur du patrimoine bâti Abdoul Aziz Guissé et Racine Senghor, il a rendu visite à l'imam de la Grande Mosquée et au chef du village de Karantaba, avant d'être reçu par la communauté des Oulémas manding de la localité.

