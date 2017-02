Ile Maurice: Le tribunal arbitral rejette la demande de Dawood Rawat

D'autre part, le tribunal a aussi rejeté les demandes de Dawood Rawat interdisant à Maurice «de prendre de nouvelles mesures prétendument dirigées contre lui et sa famille et qu'elle mette un terme à une prétendue campagne de presse à son encontre». Le communiqué indique que le tribunal a fait ressortir que la requête de l'ex-patron de la BAI, si elle était fondée, pourrait être satisfaite à travers l'octroi de dommages et intérêts à un stade ultérieur du procès. «Le tribunal a également rappelé aux parties leur obligation générale de ne pas aggraver le litige par le biais de quelque action que ce soit, ce qui inclut la diffusion de déclarations inexactes aux médias.»

