Egypte: Cuper veut vaincre sa propre malchance à l'ultime acte

Le Cameroun s'est qualifié pour la finale de la CAN 2017 après sa victoire sur le Ghana (2-0) en… Plus »

Il comptait dans son effectif les pointes de vitesse de son compatriote Kily "Piojo" Gonzalez, l'élégance efficace du Norvégien John Carew, et l'expérience du Français Jocelyn Angloma (et même de Didier Deschamps en 2001).

Cuper avait conduit deux fois de suite les locataires du Mestalla sur la deuxième marche de la C1, face au Real Madrid en 2000 (3-0) et face au Bayern Munich aux tirs au but l'année suivante.

"J'espère qu'un jour on me donnera une finale. Je n'ai vraiment pas de chance avec les finales", a déclaré Cuper mercredi soir après la qualification aux tirs au but du gardien-vétéran Essam El Hadary et ses équipiers face aux valeureux joueurs du Burkina Faso.

