Angola: Le Conseil de Stabilité Financière facilitera l'agencement des organes de supervision

L'alphabétisme financier projette l'inclusion financière, soit un instrument fondamental pour créer et généraliser les habitudes d'épargner et d'investir, a-t-il expliqué.

Selon Archer Mngueira, une des initiatives structurantes du CNEF pour l'année 2017 était la prise des mesures pour capter l'appui international, notamment la relance des relations avec les banques correspondantes internationales, la restitution de l'image du système financier, et le support à apporter au marché d'assurance et réassurance Le ministre, qui s'exprimait lors de la clôture de la 5ème Réunion Annuelle de la Commission du Marché de Capitaux (CMC), tenue du 1er au 02 janvier à Luanda, a souligné que l'agencement rendu possible entre tous les régulateurs du système financier était une condition nécessaire à la promotion de l'alphabétisme financier.

