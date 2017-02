Sénégal: CAN U 20 - Deux matchs de préparation pour les juniors

Dakar — L'équipe du Sénégal des moins de 20 ans jouera deux matchs amicaux contre celle du Kenya les 10 et 12 février au stade Léopold Sédar Senghor, annonce la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Dans cette perspective, 24 joueurs vont démarrer ce lundi un stage au centre technique Jules Bocandé de Toubab Dialaw. Il sera clôturé le 21 février prochain.

La CAN des moins de 20 ans aura lieu en Zambie du 26 février au 12 mars prochain.

Voici la liste des joueurs convoqués pour le stage : Lamine Sarr, Mamadou Mbaye et Valentin Gomis (DSC), Idrissa Ndiaye et Cheikh Bamba Kane (Diambars), Mamadou Moustapha Seck, Souleye Sarr et Mohamed Pouye (Mbour PC), Moussa Ba et Souleymane Aw (Excellence Foot), Jean Jacques Ndecky (Casa Sports), Mouhamadou Mansour Diawara (Yeggo Foot), Alioune Gueye (Niary Tally), Sullivan Lakhamy (Vaudreuil Pose, France), Ousseynou Cavin Diagne Youssouf Bangoura et Pape Habib Guèye (Darou Salam), Krépin Diatta (Oslo FC), Faly Ndao, Alassane Diouf (Teungueth FC), Akhybou Ly (CNEPS Excellence), Ibrahima Niane (Génération Foot), Mor Talla Nguer (US Gorée), Dominique Miquilan (SM Caen, France).