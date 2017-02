Cameroun: Université de Douala - A la recherche de débouchés

L'institution vient de formaliser un partenariat de trois ans avec un groupe d'entreprises camerounaises.

Traitement des déchets industriels, recyclage des matériaux, énergies renouvelables, fabrication mécanique, chaudronnerie et soudure, Bâtiments et travaux publics (Btp), génie civil, gestion logistique et transport, recherche minière, secteur pétrolier, etc. Ce sont là quelques possibles champs d'exploration du partenariat scellé le 31 janvier 2017 entre l'université de Douala et le groupe camerounais Bocom. Une coopération de trois ans qui s'est déclinée ce mardi par deux signatures : celle d'abord d'un accord-cadre entre l'institution académique et ce bloc d'entreprises ; ensuite une convention de partenariat spécifique à l'Institut Universitaire de Technologie (IUT).

Des signatures qui viennent formaliser une collaboration débutée il y a plusieurs années déjà, s'exprimant notamment à travers des stages académiques. Selon le Pr. François-Xavier Etoa, recteur de l'université de Douala, ce partenariat est « une concrétisation de la synergie université-entreprise » dans la grande mission de professionnalisation des enseignements prônée par le gouvernement camerounais. Il a, par ailleurs, rappelé que « cet Accord-cadre, destiné à l'ensemble des établissements de notre institution universitaire, s'inscrit en droite ligne des grandes orientations stratégiques du développement de l'enseignement supérieur dans son volet relation avec les milieux socio-professionnels.

Il a pour objectif de faciliter et d'intensifier les échanges avec le Groupe dans les domaines de l'enseignement, de la recherche et de l'appui au développement, qui sont les missions fondamentales de l'Université. » Dans ce partenariat gagnant-gagnant, le Pr Jacques Etamè, directeur de l'IUT de Douala, explique : « L'université, notamment l'IUT, va bénéficier, de la part de son partenaire, d'un matériel destiné à renforcer la formation des étudiants. Sur un autre plan, cette coopération va favoriser la réduction des coûts en entreprise liés au recyclage des salariés, avec la formation en amont par l'université de Douala d'une main-d'œuvre qualifiée, opérationnelle tout de suite. Les étudiants sont aujourd'hui formés en fonction de la demande du marché et des perspectives des différentes entreprises.»

D'ailleurs, cet objectif du partenariat université de Douala-entreprises qui est de faciliter l'insertion professionnelle et l'employabilité des techniciens et ingénieurs formés par l'institution trouve un écho dans les paroles du Pdg du groupe Bocom, Dieudonné Bougne : « Nous pensons que l'industrialisation, la construction de ce pays passera par la formation des jeunes. C'est pour ça que nous avons accepté de signer cette convention pour accompagner le gouvernement dans sa lutte contre le chômage ».

Réactions

« Nous voulons rendre nos formations plus pertinentes »

Pr François-Xavier Etoa, recteur de l'université de Douala.

« Ce partenariat vient densifier les enseignements. Notre souci majeur est de faire corps avec les milieux socio-professionnels en vue de rendre nos filières de formation plus pertinentes, c'est-à-dire capables de répondre aux besoins des entreprises pour justement participer au développement de notre pays. Voilà pourquoi désormais l'université s'est rapprochée d'un grand groupe comme Bocom qui n'est pas seulement spécialisé dans la distribution des produits pétroliers. Il y a également le recyclage des matières plastiques, des batteries épuisées et ce sera l'une des grandes filières en termes de transformation, d'utilisation d'une matière et de ressources humaines qualifiées. Je pense que notre partenaire s'est rendu compte qu'il ne pourra être performant par rapport à la concurrence qu'en exploitant à souhait les compétences et l'expertise de l'université. »

« La convention sera bénéfique pour les étudiants »

Donaldin Fenzi Fenzi, président de l'association des étudiants de l'IUT.

« Au lendemain de la convention signée par l'IUT avec le groupe, des étudiants sont venus s'enquérir des modalités et d'autres sont déjà allés déposer des demandes de stage chez notre nouveau partenaire. Ce que nous leur avons demandé de faire, c'est de déposer leurs demandes de stage et de revenir avec une décharge et l'IUT va appuyer. La convention sera bénéfique pour les étudiants, entre autres ceux des filières mines, pétrole, gaz, énergies renouvelables. En plus de la possibilité d'avoir des stages, ils vont être formés en entreprise par des ingénieurs, des professionnels, on pourra avoir des formations en alternance et avoir des opportunités d'embauche pour les meilleurs ».