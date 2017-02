Cameroun: Transformation des mangues - Israël propose sa technique

Le Cameroun s'est donc brillamment qualifié pour la finale de la CAN 2017 en triomphant d'une équipe du… Plus »

Pour booster la filière et entrevoir une transformation agroalimentaire, Israël est prêt à apporter son appui technique, aux côtés des partenaires tels le Minader, le ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries animales (Minepia), l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ) et l'Agence française de développement (AFD). A long terme, il s'agira de la production de masse, sur toute l'année et de la transformation en vue d'exporter. L'investissement israélien dans la filière mangue couvre également le volet formation.

Selon le gouvernement, notre pays regorge d'un important potentiel en la matière. En effet, les données disponibles sont encourageantes, avec plus de cinq millions de tonnes de mangues produits en 2015. Une production en constante évolution sur les cinq dernières années. Après des études faites, les grands bassins de production sont les régions du Littoral, du Sud-Ouest, du Sud, du Centre, de l'Adamaoua et du Nord.

Trois projets majeurs. Tous basés sur le développement agropastoral et notamment de la filière mangue, ont été présentés à la presse hier à l'ambassade d'Israël au Cameroun. Yuval Fuchs, directeur général adjoint de Mashav, l'Agence israélienne pour la coopération internationale au développement a fait le bilan d'une visite de travail entamée lundi dernier. Une satisfaction globale pour le responsable israélien. Cette visite rentre dans le cadre de la coopération Allemagne-Israël-Cameroun sur la production des mangues au Cameroun. Cette filière a été choisie sur proposition du ministère de l'Agriculture et du Développement rural (Minader).

