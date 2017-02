Cameroun: Enseignement supérieur - Une année animée en vue

Annonce faite par le Minesup le 27 janvier dernier, à Yaoundé au cours de la cérémonie de présentation des vœux.

Le ministre de l'Enseignement supérieur, le Pr. Jacques Fame Ndongo a reçu les vœux de nouvel an de la grande famille universitaire le 27 janvier dernier, à l'Amphi 700 de l'Université de Yaoundé I. Du mot de circonstance du Chancelier des Ordres académiques, l'on a appris que l'année 2017 ne sera pas de tout repos au Minesup. Ainsi pour 2017, le Pr. Jacques Fame Ndongo a annoncé la tenue du Forum national de l'éducation.

Assises cours desquelles, tous les problèmes liés au système éducatif seront examinés et des suggestions proposées. Au cours de l'année également, les étudiants du triangle national auront droit, au don spécial de 500 000 ordinateurs, du président de la République, Paul Biya. Pour le rayonnement des universités camerounaises, le ministre a recommandé à la communauté universitaire de faire « coexister » harmonieusement les sous-systèmes anglophone et francophone. Chacun dans sa spécificité et son originalité. Il a aussi lancé un appel aux professeurs des universités de Bamenda et de Buea, afin qu'ils reprennent massivement le chemin des amphithéâtres. Indiquant que « le droit à l'éducation est inscrit dans notre constitution et les étudiants ont doit au savoir, au savoir-faire et au savoir-être. »

Aux enseignants des huit universités d'Etat et des 215 Instituts privés d'enseignement supérieur du pays, le Minesup a indiqué : « Je demande à tous de redoubler d'ardeur au travail et de s'arrimer résolument à la nouvelle pédagogie et notamment au numérique éducatif qui est le fondement de l'université nouvelle, de l'université du 21e siècle, qui est le fondement de l'université new-look que le chef de l'Etat appelle de tous ses vœux. »