Madagascar: Pétanque - Saison 2017 - Des Masters aux Mondiaux

Nombreuses seront les sorties internationales dans le calendrier de la fédération malgache de pétanque, cette saison. « À partir de cette année, une des nouvelles formules qui figurent désormais dans le calendrier des joutes d'envergure mondiale sera organisée pour la première par Quarterback et l'Équipe-21 à Tours, France du 7 au 10 mars » a annoncé le directeur technique national de la fédération, Saminirina Razafindrakoto.

Ce tournoi regroupe les huit grands pays de la discipline qui pourront y aligner chacun deux équipes, une masculine et une féminine. Madagascar, champion du monde en titre en triplette hommes sera en lice à ce nouveau rendez-vous des meilleurs boulistes mondiaux ainsi que les grandes nations de la discipline comme la France et la Thaïlande. Sorties classiques depuis des années, les deux masters majeurs entre autres celui de France et aussi le Star Master de Pattaya à Thaïlande, seront toujours dans la priorité de la Grande île.

Le Masters de pétanque s'étalera comme chaque année de juin en septembre et en sept étapes avant la Final Four à Istres. Celui de Thaïlande se tiendra du 22 au 26 février à Pattaya et Madagascar, tenant du titre, a toujours participé à ce Master et a déjà ravi deux titres, en 2014 et 2016, une fois finaliste et deux fois demi-finaliste. La compétition de qualification est programmée pour les 11 et 12 février au CBT à Mahamasina.

Deux mondiaux seront également au menu de l'équipe malgache cette année, à savoir les championnats du monde tête à tête hommes et dames, ainsi que les doublettes et mixte qui se tiendront en Belgique du 15 au 17 avril. Et après avoir remporté, pour la deuxième fois, le titre de championnat du monde triplette hommes à domicile l'année passée, Madagascar sera présent au Mondial triplette dames et juniors en Chine en septembre.