Cote d'Ivoire: Toulépleu / Des villages se soulèvent contre une entreprise minière chinoise - Les activités interdites

Selon l'AIP, les populations ont décidé d'empêcher les activités de ladite entreprise jusqu'à ce qu'elle respecte ses engagements qui figurent dans la convention d'exploitations minières. L'entreprise Sen Xen Ressources devrait, en effet, payer aux communautés villageoises des primes journalières et des frais de cession de leurs terrains mais aussi et surtout des indemnisations d'environ 500.000 F à 800.000F par plantation. Mais, selon les villageois mécontents, rien de tout cela n'a été fait, et en dépit de cela, l'entreprise exploite le sous-sol.

En effet, le maire de la commune de Toulépleu, Monsieur Denis KAH Zion, qui a appris par hasard la présence de cette entreprise sur le terrain communal ( Sen Xen Ressources n'a jamais informé la mairie de sa présence sur le terrain, encore moins de la raison de sa présence), a écrit le 23 décembre 2016, au gérant de ladite société pour dénoncer « cette attitude peu recommandable ayant vicié toutes les procédures administratives qui consistent à informer toutes les autorités administratives de la présence de toute personne morale sur sa localité et d'expliquer les raisons de son séjour. Le maire a, par conséquente, demandé à Sen Xen Ressources d'arrêter immédiatement les travaux d'exploitation ou d'exploration minière sur tous les sites, en attendant d'apprécier tous les documents qui seront présentés». Mais la société Sen Xen Ressources a ignoré cette lettre du maire et a continué l'exploitation. Que va-t-il se passer à présent ?

En vue d'officialiser l'installation de la société chinoise dans les localités de Doho et Tambly, le sous-préfet central de Toulépleu, M. Tra-Bi, avait lancé une enquête de commodo et incommodo sur les espaces concernés, mais curieusement, les résultats de cette enquête ne sont pas venus que la société commence l'exploitation, sans que la direction départementale des Mines de Guiglo, dirigée par M. Blé dise mot. Avec la complicité de qui ? Le soulèvement des villageois vient rappeler ce qu'avait craint le maire qui, malheureusement, n'avait pas été écouté en son temps.

