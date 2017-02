Cameroun: Georges Kyriakidès - Les marques de 70 ans de présence

Le Cameroun s'est donc brillamment qualifié pour la finale de la CAN 2017 en triomphant d'une équipe du… Plus »

Ce Grec est arrivé au Cameroun le 1er février 1947 à l'âge de 21 ans. Il se sent Camerounais, parle la langue locale et affirme que c'est au Cameroun qu'il reposera pour l'éternité .

Georges Kyriakides a esquissé une première proposition de financement : y affecter le loyer de tous ses immeubles à usage commercial: Il y en a à Yaoundé, Douala, Akonolinga. A l'occasion de cet anniversaire, le lac municipal de Yaoundé connaît une autre renaissance avec l'inauguration du club nautique greco-camerounais. Désormais, avec 2 000 F et ce, tous les jours, on a droit à un tour de promenade sur le lac abord d'un bateau spécialisé. Avec la réhabilitation du lac, Georges Kyriakides revient à ses amours.

Le futur pavillon gériatrique s'occupera de l'accueil et la prise en charge sanitaire et psychologique des patients âgés de l'hôpital. Le service existe à l'HCY depuis 17 ans, a rappelé le ministre, mais il n'offre que huit lits. La construction du pavillon augmentera sans doute sa capacité d'accueil.

