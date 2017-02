Afrique du Nord: Ouverture de la Semaine du cinéma marocain en Egypte

Le coup d'envoi des activités de la Semaine du cinéma marocain, organisée par le Centre cinématographique marocain (CCM) en collaboration avec le ministère égyptien de la Culture, a été donné mercredi au Caire en présence d'une délégation marocaine composée de professionnels, de cinéastes, de journalistes, de critiques et de représentants des instances en charge du secteur du cinéma au Maroc.

Cet événement culturel, qui se poursuivra jusqu'au 7 février courant, s'inscrit dans le sillage de l'accord de coopération signé entre le Royaume du Maroc et l'Egypte le 23 juin 1959, et dans le cadre de la promotion et du développement de la coopération entre les deux pays dans le domaine du cinéma. Le programme de cette semaine prévoit la projection de six longs métrages des réalisateurs Ali Majboud, Said Khallaf, Farida Bourkiya, Salma Barkach, Mohamed Amine Ben Amraoui et Mohamed Younoussi, et six courts métrages de Hicham Regragui, Alaa Eddine Ljem, Ghizlane Assif, Abdellilah Zirate, Meriem Touzani et Omar Moul Douira.

Cette manifestation sera marquée aussi par la signature d'un accord entre le Centre national du cinéma en Egypte et le Centre cinématographique marocain visant le renforcement de la coopération entre les deux parties dans le domaine du cinéma, ainsi qu'un accord de partenariat entre l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel et du cinéma à Rabat et l'Académie des arts (Institut supérieur du cinéma) au Caire.

Le directeur du CCM, Mohamed Sarim Al Haq Fassi Fihri, a souligné dans une allocution à l'ouverture de cette manifestation que l'organisation cette année de la Semaine du cinéma marocain au Caire et la Semaine du cinéma égyptien à Rabat rentre dans le cadre de la célébration du 60ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et la République d'Egypte, ce qui est de nature à consacrer la solidité des relations fraternelles entre les deux pays et incitera les responsables du secteur du cinéma au Maroc et en Egypte à œuvrer ensemble pour le renforcement et le développement de leur coopération dans ce domaine.

Il a affirmé à cet égard la détermination du Centre cinématographique marocain à renforcer les relations de coopération avec l'Egypte dans le domaine cinématographique et à promouvoir la présence du cinéma marocain et égyptien dans les festivals organisés dans les deux pays et à impulser une dynamique nouvelle dans le cadre d'un partenariat agissant englobant la co-production et l'échange d'expertises.