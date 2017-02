Ile Maurice: Baron - «Je préfère agir dans l'ombre»

Célibataire endurci, Ranjeet Maybadee, plus connu comme Baron, est né à Vacoas. Fidèle du PMSD, il a été le secrétaire personnel de sir Gaëtan Duval. «Durant ma carrière, je n'ai jamais songé à faire de la politique pour m'enrichir», raconte-t-il.

Son courrier - même les lettres venant de l'étranger - porte la mention de «Baron». En effet, peu de gens le connaissent sous son véritable nom : Ranjeet Maybadee. Âgé d'une cinquantaine d'années, cet ancien bras droit de feu sir Gaëtan Duval (SGD) est actuellement secrétaire administratif au SGD Chambers, au C&R Court, à Port-Louis.

SGD, cela a été la rencontre d'une vie pour Baron. «Il m'avait en quelque sorte adopté, il me considérait comme un membre de sa famille. Je connais pratiquement tous ses secrets ; c'est d'ailleurs pourquoi il m'avait surnommé Baron. Un jour, j'écrirai un livre sur les années passées à ses côtés. Il y a beaucoup à dire, j'ai appris énormément auprès de lui», dit-il. Il raconte que c'est en 1983 que SGD l'a incité à faire de la politique et à s'occuper d'affaires juridiques. «Il fallait tout apprendre. C'est comme si on m'avait jeté en haute mer, en me demandant de nager jusqu'au rivage», souligne-t-il.

«Durant ma carrière, je n'ai jamais songé, ne serait-ce qu'un seul instant, à faire de la politique pour m'enrichir. Un bon politicien doit être financièrement indépendant. Il doit être un patriote, voire un humaniste», estime-t-il. «SGD est devenu leader non pas parce qu'il a fait de fausses promesses comme c'est le cas de nos jours, mais parce qu'il croyait dans la nécessité de nourrir la population avec des idées et ses réalisations. C'était un homme sincère», martèle Baron.

Selon lui, un bon politicien doit être capable, entre autres, de s'occuper de sa circonscription, de créer des emplois, d'améliorer la fourniture d'eau, d'être loyal envers son parti... «En politique, on n'a pas d'ennemis. On a des opposants. Lorsque SGD est devenu leader de l'opposition pour la première fois, je déjeunais en tête-à-tête avec lui au Parlement. La semaine suivante, des membres du gouvernement sont venus s'asseoir à notre table. Même s'ils critiquaient SGD à l'Assemblée, ils n'hésitaient pas à venir s'asseoir à la même table que lui pour déjeuner», se souvient-il.

Si Baron dit disposer d'un carnet d'adresses bien rempli, tant à Maurice qu'à l'étranger, après les nombreuses années passées auprès de SGD et de son fils Xavier-Luc Duval, actuel leader du PMSD et de l'opposition, il affirme être resté humble. «Je vis toujours dans la demeure familiale, à Vacoas. Et puis, j'ai toujours préféré agir, tirer les ficelles, dans l'ombre.» Être candidat à des élections ne l'a ainsi jamais intéressé.

Quel événement l'a le plus marqué dans sa vie ? «Le décès de SGD», répond-il. Et de relater : «C'était le 5 mai 1996. J'étais chez moi. Quelqu'un m'a appelé pour me dire que Joe était mort. Je suis resté bouche bée pendant quelques minutes puis j'ai commencé à pleurer. Aujourd'hui, j'ai repris courage, notamment grâce à ces mots: Passant, ne pleure pas. Je ne suis pas mort. Je fais semblant.»

Baron a, lui-même, connu récemment des ennuis de santé. Le 20 septembre dernier, il faisait un accident vasculaire cérébral. «La moitié de mon corps était presque paralysée. Aujourd'hui, je peux marcher et parler correctement», indique-t-il. «J'ai appris une chose lorsque j'étais sur mon lit d'hôpital: la santé est le plus grand trésor du monde. Je suis maintenant guéri et j'ai l'impression d'avoir 15 ans», lance-t-il en riant.

Son parcours

1983 : Adhésion au PMSD. Il est également le secrétaire personnel de sir Gaëtan Duval.

1987 : Secrétaire aux SGD Chambers.

1989 : Secrétaire administratif de Xavier-Luc Duval chez De Chazal Du Mée.

2000 : Secrétaire administratif chez Nexia.

2006-2007 : Conseiller au ministère de l'Intégration sociale.

2009 : Conseiller au ministère des Finances.

2010 : Conseiller au ministère du Tourisme.

2017 : Secrétaire administratif et conseiller du leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval.