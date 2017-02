Ile Maurice: Les catégories de drogue

Amphétamines : drogues qui boostent le système nerveux et donnent une sensation de force et de bien-être. À la base, les amphétamines ont été développées pour un usage médical mais ont été détournées. Les amphétamines sont souvent utilisées par les sportifs pour se doper ou par les patients après une chimiothérapie.

Les drogues synthétiques, qui ont fait des ravages à Maurice, sont d'une autre catégorie. Les drogues de synthèse évoquées ici sont fabriquées à partir de composants chimiques et sont présentes sur le marché depuis très longtemps. Les drogues synthétiques, qui sévissent chez les jeunes, sont un mélange de produits dangereux, soit insecticides et raticides. Il n'y a pas de dosage particulier à respecter. Cette mixture est ensuite aspergée sur des feuilles avant la consommation.

Brown sugar : aussi appelé héroïne brune ; mal raffiné. Il contient des particules et des cristaux. L'injection peut provoquer des infections. Les effets physiques et psychologiques sont les mêmes qu'avec l'héroïne, mais le brown sugar induit d'autres complications qui précipitent la déchéance physique.

Héroïne : dérivée de la morphine. Se fume ou s'injecte. Crée une grande dépendance physique et psychique. Le sevrage est complexe et difficile. Parmi les médicaments de substitution : la méthadone. Il faut aussi savoir que l'héroïne est utilisée à des fins médicales comme antidouleur.

Morphine : fabriquée à partir de l'opium. Elle a un usage médical. En effet, la morphine est un médicament contre la douleur. Mais on l'utilise aussi comme une drogue. Elle provoque une dépendance physique et, dans certains cas, psychologique.

Opium : il est extrait du pavot. Il a des propriétés sédatives et analgésiques. On le fume généralement avec une pipe ou en joint avec du tabac ou du cannabis. Il peut aussi être avalé ou bu. Ses effets : somnolence, état euphorique, insensibilité à la douleur...

