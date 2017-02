Afrique du Nord: Des centaines de migrants secourus au large de la Libye

Il est "temps de fermer" la voie entre la Libye et l'Italie et cet objectif est "à notre portée", a affirmé jeudi le président du Conseil européen, Donald Tusk.

Jeudi soir, le chef du gouvernement italien, Paolo Gentiloni, et son homologue libyen, Fayez al-Sarraj, ont signé un mémorandum d'accord pour lutter contre le trafic de migrants. L'Italie s'est engagée à fournir pour cela moyens et formation aux autorités libyennes, appelant l'Union européenne à faire de même.

Les deux navires humanitaires actuellement dans la zone, l'Aquarius de SOS Méditerranée et Médecins sans Frontières (MSF) et le Golfo Azzurro de Proactiva Open Arms ont secouru plus de 500 personnes aux premières heures de la matinée et faisaient route vers d'autres embarcations de fortune.

Après le sauvetage de plus de 1.750 migrants mercredi et jeudi, les gardes-côtes italiens, qui coordonnent les opérations dans la zone, ont parlé vendredi de "plusieurs opérations en cours".

