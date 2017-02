Afrique Centrale: Cameroun - Etats-Unis - ciel sans nuages

Assurances données hier par l'ambassadeur Michael Stephen Hoza à l'issue d'une audience avec le président Paul Biya au palais de l'Unité.

Un peu plus de quatre-vingt-dix minutes. C'est le temps qu'a duré hier au palais de l'Unité, l'entretien entre le président de la République, Paul Biya et l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique au Cameroun, S.E. Michael Stephen Hoza. Signe sans doute de l'importance des sujets abordés par les deux personnalités, dont la dernière rencontre du genre remonte au mois de décembre dernier. « Nous avons discuté de notre partenariat continu et réussi dans la guerre contre Boko Haram. Je l'ai félicité pour le succès des forces armées camerounaises dans cette lutte » a souligné le diplomate américain à la presse, à l'issue de l'entretien.

L'ambassadeur américain a, par ailleurs, tenu à exprimer à son hôte, sa compassion et celle de son pays, à la suite du décès du général Jacob Kodji et de trois autres militaires lors du crash d'hélicoptère survenu dans la localité de Tchofo, près de Bogo dans la région de l'Extrême-Nord. Autre centre d'intérêt des discussions entre les deux personnalités, la coopération bilatérale suite à l'avènement d'une nouvelle administration aux Etats-Unis, avec le début, depuis le 20 janvier dernier, du mandat du président Donald Trump. « Nous avons convenu que la démocratie, l'Etat de droit, le respect des droits de l'homme et des consultations inclusives et légitimes dans tous les segments et secteurs de la société sont importants pour assurer un avenir prometteur à tous les Camerounais », a en outre indiqué l'ambassadeur Michael S. Hoza.

Il a relevé avoir en plus félicité son hôte « pour ses efforts continus visant à instaurer un climat des affaires transparent et sans corruption, qui attire les investissements ». Il s'agit-là, selon lui d'une voie à suivre par notre pays dans sa lutte pour la création des emplois en faveur de la jeunesse camerounaise, qu'il trouve de surcroît très dynamique. « Les jeunes sont l'avenir de cette grande nation et il est important de les inclure dans les discussions et les consultations sur l'avenir du pays » a poursuivi l'ambassadeur des Etats-Unis.

Concernant la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, s'il a souligné qu'il ne revient pas à son pays de s'immiscer dans ce qui relève de la politique intérieure de son pays d'accueil, il a comparé le contexte actuel à celui qu'a vécu son pays dans les années 1960 lorsqu'il avait été confronté à des mouvements sociaux. L'hôte du palais de l'Unité a rappelé que les Etats-Unis avaient alors choisi la voie du dialogue pour sortir de cette crise. « Nous sommes heureux de voir le dialogue et les actions pour résoudre les différends entre le peuple camerounais » a-t-il conclu.