Cameroun: Economie numérique - Première évaluation des projets

Le ministre des Postes et Télécommunications était avant-hier en vidéoconférence avec les jeunes entrepreneurs des dix régions du pays pour apprécier les avancées réalisées.

Après la première vidéoconférence tenue le 19 février 2016 entre le ministère des Postes et Télécommunications (MINPOSTEL) et les jeunes porteurs de projets des dix régions du Cameroun dans le domaine du numérique, les différentes parties se sont retrouvées jeudi dernier pour faire le point, douze mois plus tard. Il ressort de l'évaluation faite, que le MINPOSTEL a organisé le village Androïd du 16 au 18 mai 2016 qui a servi de cadre d'exposition à certains jeunes porteurs de projets qui, à l'occasion, ont étalé leur potentiel et leur génie créateur dans l'écosystème du numérique au Cameroun.

L'on retiendra également la tenue des premières journées de l'économie numérique du 3 au 4 mars 2016. Tout comme un cadre d'écoute a été mis en place au ministère des Postes et Télécommunications pour détecter et accompagner les idées de projets de ces jeunes entrepreneurs. D'où l'avènement prochain d'un cyber parc chargé de détecter et d'accompagner les jeunes porteurs de projets. Le multiplex d'hier était aussi l'occasion d'annoncer la tenue du 6 au 9 février prochain à l'esplanade de l'Hôtel de ville de Yaoundé, de la première étape de la «Caravane globe-trotter» à travers le pays.

Cette rencontre qui bénéficie du soutien de la Camerounaise de facilitation, d'investissement et de service aux entreprises (CAFAISE), mettra ces jeunes au contact d'experts spécialisés dans le domaine de l'économie numérique. Elle servira également de guide dans les arcanes des lois, règlementations, obligations, aides, la protection de la propriété intellectuelle en vue de l'élaboration des projets d'entreprise. «Le globe-trotter de l'économie numérique est donc une activité dynamique et mobile qui s'inscrit en amont de la mise en place du cyber parc pour la détection et l'accompagnement des jeunes porteurs. Cette première étape permettra de créer un cadre de concertation entre les experts et les promoteurs de projets», a déclaré Minette Libom Li Likeng.