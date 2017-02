Angola: Le Comité central du MPLA approuve la liste des candidats à la députation

Luanda — Le Comité central du MPLA a approuvé, vendredi, à Luanda, la liste des candidats à la députation, dans le cadre des élections générales de 2017, indique la déclaration finale lue à la fin de la troisième réunion ordinaire de l'organe.

Cette liste, établie sur la base de la méthodologie de sélection des candidats à la députation, a comme tête de liste et concurrent à la Présidence de la République, le vice-président actuel du MPLA, João Manuel Gonçalves Lourenço, et Bornito de Sousa comme candidat à la vice-président de la République.

Selon le communiqué, la réunion dirigée par le Président du MPLA, José Eduardo dos Santos, a fait une profonde réflexion sur l'état de préparation du MPLA pour concurrencer et gagner, sans équivoque, les élections générales qui auront lieu cette année.

La note indique que le Comité central a réitéré la décision prise lors de sa 2e réunion ordinaire du 2 décembre 2016, de candidater l'actuel président de l'Assemblée nationale, Fernando da Piedade Dias dos Santos, pour le même poste.

"Les 355 candidats à la députation (membres effectifs et suppléants) ont été sélectionnés sur la base du militantisme, de la compétence, du mérite, intégrité, représentation des personnages historiques, entre autres qualité", lit-on dans le communiqué final.

Le document souligne que la session a exprimé sa profonde gratitude pour l'engagement de tous les membres du MPLA qui cesseront leur mandat au Parlement, dans le respect du principe du renouvellement et de la continuité, et prie instamment tous de rester fermes et disponibles pour les défis politiques du parti.

La réunion a également approuvé le plan d'action pour la mise en œuvre de la stratégie électorale du MPLA et exhorte les militants du parti, de l'OMA et de la JMPLA, des sympathisants et amis à participer activement aux activités de mobilisation et de diffusion du programme de gouvernance du parti pour la période 2017-2022 et du manifeste électoral.

La session a salué l'élection de Josefa Leonel Correia Sacko, comme membre de cet organe, au poste de commissaire de l'Union africaine pour l'économie rurale et l'Agriculture et lui souhaite du succès dans l'exercice de ces hautes fonctions au niveau de notre continent.

Pour la célébration du 56e anniversaire du début de la lutte armée, commémorée ce samedi 4 février, le Comité central a souligné l'importance de cet acte héroïque, ajoutant que les journées commémoratives devraient servir à honorer les personnalités liées à ce jour et de renforcer le sentiment patriotique de chaque angolais.

Le Comité central a rendu un hommage profond à Serafim Cananito Alexandre pour sa mort le 29 janvier de cette année, à Luanda, des suites de maladie.

"Serafim Cananito Alexandre a joué plusieurs rôles de premier plan au sein du Parti et de l'Etat, comme membre du Comité central, député à l'Assemblée nationale, premier secrétaire du parti et gouverneur de la province de Uige", conclut le communiqué.