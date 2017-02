Congo-Brazzaville: L'artiste musicien key kolos à la conquête de l'international

La République du Congo ne participera plus à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations des moins… Plus »

Pour Cyriaque Bassoka, le Congo, toute l'Afrique d'ailleurs, connaît une émergence de jeunes artistes qui évoluent loin de la sphère de la « rumba ». «Au Congo, Key Kolos est l'un des meilleurs créateurs des sons du moment ». À son actif, l'artiste compte des singles comme : « Muana l'école » ou « Vrai congolais », explique Cyriaque Bassoka. Et de confier que : « Notre label travaille désormais pour permettre l'accès sur le circuit international de mixtapes, compilations et albums de Key Kolos, artiste jusqu'alors méconnu en dehors des deux Congo ».

En 2008, il entame une carrière musicale au sein du groupe Busafu Squad. Deux ans plus tard, en solo, sur des thèmes divers et variés, chantés en français, anglais, lingala, kituba ou en lari, sa musique accède à toutes les couches sociales et s'impose dans l'univers musical des Congolais. Il livre, au fur et à mesure, des concerts sur toute l'étendue du Congo. Sur invitation, il se produit pour les festivals et les manifestations scolaires. C'est également à lui que l'on demande d'effectuer les premières parties de concerts des célébrités de passage au Congo, tels que Papa Wemba, Booba, La fouine, Soprano ou Ace Hood.

Très tôt dans son enfance, Key Kolos est fasciné par le football. Pourtant, dès son adolescence dans les années 2000, le jeune homme portera son choix vers l'univers musical. Il s'abreuve de la musique Rap des leaders de ce courant avec, en bonne place, la sélection des CD des artistes tels que 50 cent, Mc solar, Shaggy, Missy Eliot, Puff Diddy ou Passi. Près de 8 ans d'écoute et d'analyse analogique lui suffiront pour, à son tour, être armé au point de faire de la musique son métier. Il se découvre un réel intérêt pour la poésie et s'adonne à l'écriture de ses propres textes.

Pour y parvenir, Key Kolos, de son vrai nom Koukola Kennedi Franklie Lange, écrit ses textes destinés à conscientiser les jeunes de sa génération. Mieux encore, il vient de signer avec la nouvelle structure de management du groupe KPM Prod à Brazzaville, au Congo, et s'est attaché les services de Cyriaque Bassoka avec le label Cyriaque Bassoka Productions. Du haut de ses 29 ans, l'artiste, auteur de mixtapes et compilations à succès au Congo, s'assure de pouvoir booster sa carrière au niveau international.

