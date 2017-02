Ile Maurice: Bérenger - «Bhadain et Duval, des clowns parlementaires»

Le leader du MMM dit, par ailleurs, trouver «inacceptable» qu'il n'y ait rien dans la Government Gazette sur les responsabilités de SAJ au Parlement. «Il est censé être Mentor Minister, ministre de la Défense et de Rodrigues. Je le redis, cette histoire est anticonstitutionnelle. De plus, nous ne savons pas s'il est responsable du dossier Chagos. Et au MMM, nous n'avons jamais été d'accord avec le fait qu'il y ait un ministère de Rodrigues. C'est contraire au principe d'autonomie», a-t-il souligné. Et d'ajouter que le «deal papa-piti est une dévaluation du poste de Premier ministre».

La déclaration de Roshi Bhadain qu'il aura droit à 15 minutes lors de la Private Notice Question (PNQ) pour s'adresser au gouvernement - faite lors du lancement de The Reform Party - l'a également fait réagir. «Xavier-Luc Duval et Roshi Bhadain disent n'importe quoi. Ils agissent comme s'ils étaient les propriétaires de la PNQ.» Selon le leader des mauves, la seule explication est que «Duval panique. Il a été chercher du secours auprès de Bhadain. Ce sont des clowns parlementaires».

