Cameroun: Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest - Le Mfoundi 1er appelle à l'unité du pays

Appel lancé le 27 janvier dernier lors des travaux de la première conférence de section tenue à Yaoundé.

C'était la première rencontre du genre depuis la mise sur pied des bureaux de la nouvelle section du Mfoundi 1er à l'issue des opérations de renouvellement des organes de base du RDPC en octobre 2015. Pourtant, cette structure que dirige désormais Jean Marie Abouna, par ailleurs, membre du Comité central du RDPC n'est pas restée inactive jusqu'ici. De nombreuses actions ont été menées sur le terrain pour l'encadrement de l'une des sections- phares du parti au pouvoir dans la capitale camerounaise.

En faisant le bilan des divers appuis apportés à la base, en termes d'assistances divers, pose des lampadaires sur le terrain, distribution du matériel pour l'assainissement urbain, encadrement des diverses communautés vivant à Yaoundé 1er, Jean Marie Abouna a révélé, vendredi dernier, dans la salle des réunions du Cercle municipal de Yaoundé que ce sont près de 62 millions de F qui ont été investis par cette structure. Les travaux qui se déroulaient en présence du chef de la délégation permanente départementale du Comité central du RDPC pour le Mfoundi, Gilbert Tsimi Evouna avaient pour thème « Tous derrière le président national du RDPC, S.E. Paul Biya pour le mandat des Grandes Réalisations et de l'émergence politique, économique, sociale et culturelle de notre pays ».

Occasion donc pour le président de la section RDPC du Mfoundi 1er de rappeler sa position et celle de ses camarades face aux remous enregistrés actuellement dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. « Oui au dialogue avec des corporations responsables, patriotes et positives. Oui à l'unité dans la diversité des ethnies et des cultures tel que décidé par le peuple souverain et consacré par la Constitution du Cameroun. Non à la division et à l'émiettement de notre cher et beau pays ».