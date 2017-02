Gabon: Olam Bitam / L'entreprise aménage le tronçon Bitam - Okok - Batouri

En effet, au-delà de cette infrastructure routière, l'exécution de ce contrat social a déjà pris en compte, dans les villages impactés, la construction des logements pour enseignants, la réhabilitation et la construction des écoles et dispensaires, la construction des logements pour les infirmiers, le rajout des salles de classes, des terrains de football, des pompes hydrolyques, des panneaux solaires, des corps de garde ainsi que la construction d'un poste de gendarmerie. Ces actions sociales se poursuivent encore dans plusieurs villages.

Sur un linéaire de 30 kilomètres, des engins procèdent aux travaux d'ensoleillement, de dégagement et de latéritage sur cette route qui, selon les villageois, était complètement dégradée et ne facilitait plus les déplacements. « On a des difficultés pour transporter la marchandise. C'est compliqué d'aller à Bitam, les véhicules acceptent difficilement d'arriver ici » nous explique un habitant d'Okok village.

