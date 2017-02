Cameroun: Le jeu et les joueurs - Bassogog enfin récompensé

Fabrice Ondoa : Le gardien de but camerounais s'est presque tourné les pouces à la première mi-temps. Il réalise une très belle détente sur le coup franc de Wakasso à la 61e mn. Il a géré le reste du match. Ngadeu Ngadjui : Un match plein couronné à la 71e mn par un but qui a ouvert les portes de la qualification. Le défenseur du Slavia Prague en République tchèque est le héros. Avec deux buts au compteur, le colosse défenseur des Lions qui avait déjà délivré son équipe face à la Guinée Bissau est le meilleur buteur des Lions indomptables. C'est l'un des hommes du match avec Bassogog. Teikeu : une partie pleine d'autorité.

Fabrice Ondoa : Le gardien de but camerounais s'est presque tourné les pouces à la première mi-temps. Il réalise une très belle détente sur le coup franc de Wakasso à la 61e mn. Il a géré le reste du match. Ngadeu Ngadjui : Un match plein couronné à la 71e mn par un but qui a ouvert les portes de la qualification. Le défenseur du Slavia Prague en République tchèque est le héros. Avec deux buts au compteur, le colosse défenseur des Lions qui avait déjà délivré son équipe face à la Guinée Bissau est le meilleur buteur des Lions indomptables. C'est l'un des hommes du match avec Bassogog. Teikeu : une partie pleine d'autorité. Son association dans l'axe central constitue l'une des satisfactions de cette CAN. Une charnière exceptionnelle mais qui a néanmoins eu des soucis à la seconde période face à la vivacité des attaquants ghanéens; Oyongo : Bien que secoué par le très remuant Atsu, le latéral gauche est resté bien sur ses appuis. Un match difficile mais réussi. Faï Collins : Malgré son petit gabarit, il a bien tenu André Ayew, joueur plus expérimenté que lui. Il est l'une des révélations des Lions indomptables et de cette CAN. Siani : c'est le métronome du milieu de terrain. Positionné devant la défense en première période. Premier relanceur, il est monté à la deuxième mi-temps; c'est l'autre coup tactique de Hugo Broos. Benjamin Moukandjo : le capitaine a eu un match difficile; mais il a bien harangué ses coéquipiers. Un vrai meneur d'hommes. Jacques Zoua : Titularisé d'entrée, l'ancien joueur de Coton Sport de Garoua a bien contenu les défenseurs ghanéens. Si physiquement il aspire bien ses adversaires, techniquement, ce n'est pas encore ça. A l'image de l'équipe, il a démontré une grosse envie. Christian Bassogog : Il est la révélation du tournoi. La trouvaille de Hugo Broos. Il a été récompensé d'un magnifique but sur une contre-attaque supersonique. Le sociétaire d'Aalborg a de l'avenir. Ndip També : Encore une autre titularisation. L'avant-centre a le sens du sacrifice. Il est le premier défenseur de l'équipe. Logiquement remplacé par Vincent Aboubakar, impliqué sur le deuxième but des Lions. Arnaud Djoum : Un joueur plein de volonté. Discret, mais très efficace. Précieux au milieu de terrain dans le marquage et la récupération, il joue juste. Remplacé par Mandjeck, le joueur du FC Metz a bien rempli sa mission en cadenassant la défense à double tour et en baissant même les grilles.