Cameroun: Alamine Ousmane Mey dans la réduction du train de vie de l'Etat

Il n'empêche que ce 26 janvier 2017, le ministre des Finances a rappelé que la qualité de la dépense publique compte parmi les solutions pour sortir de la crise. Cela avait été clairement dit lors du Sommet extraordinaire qui a réuni à Yaoundé le 23 décembre dernier les chefs d'Etat de la Cemac. Le Conseil de cabinet de ce 26 janvier a donc arrêté que le Cameroun doit mettre en place « une politique budgétaire adéquate, notamment par la réduction significative du train de vie de l'Etat et la rationalisation des dépenses de transfert. » Mais il faudra aller plus loin que la simple régulation budgétaire.

Quelques jours plus tard, le président revenait sur cette préoccupation dans son discours à la nation le 31 décembre. Des années ont passé. Et voici que ce 26 janvier 2017, le ministre des Finances a attiré l'attention de ses collègues sur le nombre, la fréquence et le volume des missions à l'étranger, ou encore sur les dépenses liées au carburant, à l'eau, à l'électricité et au téléphone. Le problème est donc reposé aujourd'hui en des termes presque identiques.

Le chef de l'Etat faisait ce triste constat : « Il m'a été malheureusement donné de constater que la qualité de la dépense publique n'a cessé de se détériorer, avec notamment une accumulation de dépenses dont la nécessité n'est pas évidente. » Paul Biya donnait même quelques illustrations du problème : augmentation effrénée des dépenses en biens et en services, accroissement excessif des missions notamment à l'étranger, multiplication des comités et des projets inappropriés ou encore accroissement abusif des subventions.

