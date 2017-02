Cameroun: Budget d'investissement public - Les maires réclament le transfert des moyens

Sur la construction des logements sociaux, 1300 logements sont disponibles à Olembé, Nkozoa et Biteng, et 1200 à Douala. Le programme chinois est exécuté à 80%. Pour ce qui est de la première phase de construction de l'autoroute Yaoundé-Douala, il a été noté que la libération de l'emprise à partir de PK 40 par les populations constitue un frein majeur du projet. A Kribi, il a été relevé que les travaux préparatoires de l'autoroute Kribi-Lolabé pour la desserte du complexe industrialo-portuaire ont commencé avec la mobilisation des équipements et du personnel. En outre, il a été rappelé qu'un accord de financement de 90 milliards de Fcfa a été récemment signé avec EximBank Chine pour la réalisation de la seconde phase du port.

