Ile Maurice: Arrestation d'Ashish Dayal - «Le procès Gro Derek ne sera pas compromis»

Il explique qu'il a acheté sa maison à Rs 5 000 et l'a agrandie jusqu'à avoir deux étages. «C'est avec l'argent provenant de mon dur labeur que j'ai fait construire cette maison que j'évalue à Rs 1,5 million. Par ailleurs, je ne comprends pas comment on peut alléguer que je possède une piscine dans ma maison», déclare-t-il. Aujourd'hui, il dit parvenir à joindre les deux bouts grâce aux différentes pensions qu'il perçoit.

«L'inculpation provisoire d'Ashish Dayal dans cette affaire de drogue n'aura pas un effet direct sur le procès qui est en cours actuellement. Une charge provisoire a été retenue contre lui et on ne peut utiliser cela comme une preuve dans l'affaire Gro Derek», précise l'avocat. Mais la crédibilité du témoin peut, selon lui, être évoquée en cour.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.